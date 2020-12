Mindfulness in Hall

HALL – Op zondag 20 december houdt mindfulnesstrainer Jantine Peters in haar cursusruimte in natuurboerderij de Mhene in Hall een stiltedag. Helemaal stil is het niet, omdat Jantine met haar stem diverse oefeningen zal begeleiden, zoals een lichaamsverkenning, bewegingsoefeningen en diverse meditaties, zittend, liggend of lopend. Deze oefeningen zijn bedoeld om mindfulness te ontwikkelen. Mindfulness houdt in dat je doelbewust aandacht geeft aan de dingen zoals ze zijn, op dit moment, plezierig of onplezierig, vanuit een milde, niet-oordelende houding. Dat brengt vaak een gevoel van ruimte en rust met zich mee. De stiltedag start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Tussen de middag wordt een vegetarische lunch aangeboden. Een mondkapje en eigen handdoek zijn verplicht. Meer informatie en opgave via www.aandachtgeeftjekracht.nl of tel. 06-17369599.