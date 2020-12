Middelste Molen op tv

LOENEN – De makers van het tv-programma ‘Van Gelders Grijs’ van Omroep Gelderland, met Jochem van Gelder, heeft in en om het museum papierfabriek De Middelste Molen in Loenen gefilmd. De uitzending is gepland op 5 december. Ook het tv-programma ‘Daar komen de Van Rossems’ heeft opnamen gemaakt op De Middelste Molen. Die uitzending is pas in het voorjaar van 2021 gepland.

De Middelste Molen is vanaf 25 november weer open. Op de website van de Molen (www.demiddelstemolen.nl) vindt men nadere gegevens. Reserveren blijft verplicht.