Meedoen aan uitdaging ‘Aandacht voor elkaar’ kan nog

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Het is nog steeds mogelijk om mee te doen met de Uitdaging ‘Aandacht voor elkaar’. Hierin krijgen deelnemers regelmatig kleine opdrachtjes, waarmee ze even aan een ander denken of juist even tijd voor zichzelf nemen.

Er zijn heel verschillende uitdagingen bedacht. Geniet van de natuur en doe positieve energie op. Het is soms lastig om hulp te vragen of aan te bieden, maar doe het gewoon. Een bezoekje is niet altijd mogelijk, maar een kaartje sturen kan altijd. Deel een lekker recept met iemand.

De samenwerkende organisaties die de Uitdaging hebben opgezet, krijgen leuke reacties. Zo meldt één deelnemer: “Ik had een lijstje gemaakt om mensen te bellen die ik lang niet had gesproken. Op dat moment belde een van diegenen zelf – toeval?. Hij had ook een lijstje gemaakt, niet vanuit een uitdaging, maar op aandringen van zijn vrouw. Het gesprek was echt bijzonder en fijn.” Een ander schrijft: “De bel-actie levert meer op dan je vooraf denkt! Als je er meer moeite voor moet doen, bijvoorbeeld een telefoonnummer achterhalen, voelt de beloning nog beter!”

De Uitdaging is op 7 december gestart en eindigt op 26 januari, maar instappen kan op ieder moment. Deelname is geheel vrijblijvend, ieder beslist zelf aan welke uitdaging hij mee wil doen. Deelnemers krijgen elke drie dagen en uitdaging. Aanmelden kan via info@stichtingstoer.nl. Daarnaast zijn de uitdagingen te volgen via de facebook-pagina’s van de samenwerkende organisaties: Stoer, MVT en Krachtcoach Incluzio.