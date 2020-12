Meedenken over toekomst Brummen

BRUMMEN – Dinsdag 19 januari houdt GroenLinks Eerbeek Brummen een bijeenkomst voor de inwoners van de gemeente Brummen. In Plein 5 wil de partij ideeën en wensen verzamelen voor een mooie toekomst van de gemeente Brummen. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur. Ieder die belangstelling heeft is van harte welkom; de avond is niet alleen bedoeld voor leden. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via bertgarssen@gmail.com