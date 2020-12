Media-inloop weer van start

BRUMMEN – Vanaf donderdag 26 november is het weer mogelijk om voor de media-inloop naar de bibliotheek in Brummen te komen. Dit kan gewoon weer wekelijks zonder afspraak. In de bibliotheek wordt gebruik gemaakt van spatschermen, waardoor het mogelijk is bezoekers veilig en verantwoord te helpen met de computer, laptop, smartphone of e-reader. Op gepaste afstand worden vragen beantwoord en problemen opgelost. In de bibliotheek is het wel verplicht een mondkapje te dragen. De media-inloop is elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Reserveren is niet nodig, wel wordt gevraagd contactgegevens achter te laten. Deelname is gratis.