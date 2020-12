Match in kerstsfeer

LOENEN – Een groep cliënten van Pluryn is de afgelopen maanden druk geweest met het maken van leuke kerstversieringen. Met de leiding zijn ze in de werkplaats aan de Reuweg bezig geweest om artikelen te maken voor de kerstmarkt. Die is nu in de winkel van Match ingericht. In de afgelopen dagen was het al een gezellige drukte op plein en winkel. Dagelijks zijn in de gebouwen aan de Reuweg in de voormalige werkplaats van een aannemersbedrijf een aantal personen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder leiding van creatieve personen bezig om leuke artikelen te maken. De laatste tijd vooral leuke versieringen voor Kerstmis. Een deel van het gebouw is ingericht als winkel waar alles staat uitgestald.

In de andere maanden van het jaar zijn de cliënten bezig met het maken van allerlei presentjes die cadeau kunnen worden gedaan bij een feestje of jubileum.

Foto: Martien Kobussen