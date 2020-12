Mantelzorgcafés in de gemeente Rheden en Rozendaal

RHEDEN – Voor mantelzorgers in de gemeente Rheden en Rozendaal wordt rond deze tijd van het jaar het programma voor de mantelzorgcafés bekend gemaakt. Voor 2021 kan de de organisatie de planning helaas nog even niet realiseren. Eind januari hopen zij hierover meer te kunnen melden.

Eind september is de laatste bijeenkomst geweest in het bezoekerscentrum de Veluwezoom in Rheden. Daarbij werd ervaren dat er veel behoefte is aan onderling contact en een ontspannend moment. Het thema Trots bleek hierbij een boeiend onderwerp van gesprek.

Mantelzorgers hebben het in de afgelopen maanden niet gemakkelijk gehad. Door de maatregelen tegen het coronavirus viel bij mensen die zorg nodig hebben soms een groot deel van de zorg en ondersteuning weg. Denk aan de dagbesteding die stil lag, maar ook andere vormen van zorg en ondersteuning die tijdelijk wegvielen. Ook nu is er nog vaak veel extra inspanning en creativiteit nodig om de juiste zorg te kunnen ontvangen. Het beroep op mantelzorgers blijft nog een tijd groter dan gebruikelijk. Waar het ze lukt, proberen zij het gat te dichten en de ballen in de lucht te houden.

Ook maken mensen zich zorgen over hun naasten die kwetsbaar zijn en waar zij mondjesmaat op bezoek mogen. Er is wel begrip voor de maatregelen, maar dat het fysieke contact weg is, doet hen veel verdriet en er is veel onrust. Ook zijn er mantelzorgers die zelf in de zorg werken en thuis zorgen voor iemand die kwetsbaar is. Zij zijn bang hun naaste ziek te maken.

Bezoekers van de mantelzorgcafés, maar ook andere mantelzorgers uit de gemeente Rheden en Rozendaal kunnen voor eventuele vragen specifiek over mantelzorg terecht bij de medewerkers van de organisaties van de mantelzorgcafés: Sandra Tuyten van Innoforte te Velp, Bea Evers van Attent Zorg en Behandeling in Dieren en Lidy Kelderman MVT(mantelzorg en vrijwillige thuishulp) Rheden en Rozendaal. Voor contactgegevens van hen kan men terecht bij MVT Rheden en Rozendaal, tel. 026-3707070 op werkdagen van 9.30 tot11.30 uur. Ook voor andere hulpvragen kan men hier terecht.

Op de websites van www.mvtrheden.nl en www.mantelzorgnl.nl zijn vragen en antwoorden over mantelzorg te vinden.