Maaltijdenproject Brummen in kerstsfeer afgesloten

GEM.BRUMMEN – Onder toeziend oog van burgemeester van Hedel werd op donderdag 24 december het maaltijdenproject in de gemeente Brummen afgesloten. Het laatste maaltijdpakket werd door Bart Tabor (bedrijfsleider van De Korenmolen) overhandigd aan Salvatore Simonetti (één van de vrijwilligers van Voedselbank Brummen/Eerbeek).

Het maaltijdenproject werd maart dit jaar gestart als initiatief van Johan van Zadelhoff van De Korenmolen en Martine Jurriens van Stichting Welzijn Brummen. Acht weken lang werden er in het voorjaar meer dan 400 gratis maaltijden bezorgd bij inwoners, verspreid over de hele gemeente. In het najaar, toen het coronavirus opnieuw opdook, zijn opnieuw 8 weken lang maaltijden verzorgd én rondgebracht. Martine Jurriens kijkt met een goed gevoel terug op het project. “Het is hartverwarmend om te zien hoe de mensen waarvoor we het doen dit hebben ervaren. De waardering was enorm. Vrijwilligers die telefonisch contact hebben met de mensen of de maaltijden aan de voordeur hebben bezorgd, hebben zo vaak gehoord dat de maaltijd op prijs werd gesteld. Maar ook dat ze werden gebeld of even een praatje aan de voordeur konden maken. Het heeft veel voor hen betekend.”

Johan van Zadelhoff, die de keuken van De Korenmolen voor dit project beschikbaar stelde, bevestigt dat het maaltijdproject een succes is geweest. “Dit is mede te danken aan enkele weldoeners, die door hun financiële bijdrage dit ook mogelijk hebben gemaakt. En niet te vergeten de vrijwilligers van SWB, de medewerkers van De Korenmolen en andere organisatie die al snel hun medewerking aan dit mooie initiatief hebben gegeven. Hulde voor iedereen. Samen kun je echt wat voor kwetsbare mensen betekenen. Dat is wel duidelijk.”

Extra kerstmaaltijd

Het project was vooral bedoeld voor die mensen die het vanwege de coronacrisis extra lastig hebben. Omdat ze krap bij kas zitten, niet naar buiten durven of vanwege gezondheidsredenen zelf niet kunnen koken. Een team van medewerkers en vrijwilligers van SWB heeft vele telefoontjes gepleegd om mensen te benaderen of ze behoefte aan de maaltijd hadden. Zo is al snel een groep van bijna 500 inwoners in beeld gebracht die de maaltijd heeft ontvangen. Ook de bezoekers van de voedselbank werden niet vergeten. Op 24 december werdsymbolisch de speciale extra ‘kerstmaaltijd’ overhandigd aan de vrijwilligers van de voedselbank, die er zoals altijd voor zorgen dat deze bij de juiste mensen terecht komen. Dit laatste pakket bestond uit een maaltijd met dessert, een kerststol en koffie en thee. Dit alles door de vrijwilligers op een feestelijke manier ingepakt.

Hoe belangrijk het project is geweest bleek ook vandaag weer, toen de vrijwilligers de maaltijden aan huis hebben bezorgd. “Mensen waren tot tranen geroerd, zo dankbaar waren zij,” laat Van Zadelhoff weten. “De waardering is groot en mensen zijn blij dat ze in een gemeente wonen, waar dit soort initiatieven gewoon ontstaan.” Burgemeester Van Hedel sluit zich hier helemaal bij aan. “Het maaltijdenproject dit jaar laat zien

dat we in deze gemeente aandacht en zorg hebben voor elkaar. Ik ben oprecht een trotse burgervader!”