Ludieke Kerstattentie voor bewoners Tolzicht

BRUMMEN – Vrouwenkoor Ludiek verzorgde de afgelopen jaren in de decembermaand altijd een mooi Kerstconcert voor de bewoners van Tolzicht. Omdat het dit jaar niet kon doorgaan bedachten de vrouwen een alternatief. Ze knutselden een grote hoeveelheid kerstattenties in de vorm van een ‘aangeklede’ kerstbal met hulst en linten. Uiteraard daarbij een kaartje, met goede wensen.

De smaakvolle decoraties werden – op afstand – aangeboden aan Marijte, medewerker van Tolzicht te Brummen. Er waren door diverse Ludieke vrouwen genoeg exemplaren gemaakt om aan alle bewoners uit te delen. Het gebaar werd erg op prijs gesteld en iedereen, Tolzichtbewoners en leden van Vrouwenkoor Ludiek, hoopt dat er in december 2021 weer uit volle borst kerstliederen kunnen worden gezongen.