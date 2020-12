Loenermark op zoek naar nieuwe trainer

LOENEN – Hoofdtrainer Frank van Binsbergen neemt aan het eind van dit seizoen afscheid van voetbalvereniging Loenermark in Loenen. Na vier jaar komt er een eind aan de samenwerking. Ondanks het feit dat van Binsbergen het uitstekend naar de zin heeft bij Loenermark, is hij zelf tot dit besluit gekomen. Van Binsbergen: “Als ik besluit nu te verlengen, hebben we het over een periode van ruim anderhalf jaar en dat vind ik lastig. Vier jaar is voldoende en daarom ben ik tot dit voor mij lastige besluit gekomen.” Zowel de commissie voetbaltechnische zaken als het bestuur kan begrip voor zijn verzoek opbrengen, ondanks dat zij een vijfde seizoen nog wel zagen zitten. Datzelfde geldt voor de selectie. Onder zijn leiding is de selectie verjongd en heeft zich de afgelopen jaren voetballend sterk ontwikkeld. Loenermark gaat op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze vervanger die past bij de talentvolle selectie.