Loenenaren gaan door met zwerfvuil inzamelen

LOENEN – Dorpsraad Loenen Zonnedorp laat weten dat de zwerfvuilactie door het centrum van Loenen in september een succes is geweest. Het bestuur vindt het eigenlijk triest is dat het nodig is, maar de actie was wel een succes omdat veel Loenenaren zich hadden aangemeld om mee te doen.

Het bestuur heeft geregeld dat de vrijwilligers de grijpers en hesjes in Loenen mogen houden. Er waren verschillende mensen die aangaven wel vaker zwerfvuil te willen ruimen. Iedereen kan zich bij Marloes van Brink aanmelden voor het ‘lenen’ van een grijper, hesje en zakken. Dit kan individueel of in groepsverband. De grijpers worden opgeslagen bij Blom, waar ook de verkoopwagen van de Vrienden van de Loenense bossen staat.

Er is een lijst gemaakt waarop alles genoteerd wordt. Deelnemers zijn ook verzekerd als zij zwerfvuil gaan ruimen. Voor het maken van een afspraak: app of mail naar Marloes van Brink, tel. 06-57664027 of marloesvanbrink@gmail.com.