DOESBURG – Het begint een mooie traditie te worden in Doesburg: verlichte bomen in de donkere dagen. In de Doormansingel hebben de bewoners al voor de 25e keer de straat sfeervol versierd. Dat vraagt wel wat, zeker in deze coronatijd: sterren controleren en herstellen, steigers opbouwen, erin klimmen en dan de sterren aan de bomen bevestigen. De verlichting brandt tot en met het begin van het nieuwe jaar. De buurtbewoners hopen dat iedereen ervan geniet.

Foto: Sella Meijs