Lekker voetballen bij SC EDS

ELLECOM – Zondag 22 november werd er heerlijk gevoetbald bij SC EDS, de club in Ellecom-De Steeg. Verschillende kinderen van de Onder 10, Onder 9 en Onder 7 hadden een vriendje of vriendinnetje meegenomen om door en tegen elkaar te voetballen. Sinterklaas zorgde voor lekkers.

Bijna 30 kinderen waren er om 10.00 uur. Leuke en gelijkwaardige teams werden samengesteld en de mixteams speelden een onderling toernooi. Tussendoor genoten de kinderen van fruit, krentenbollen en drinken. Na afloopt was er voor ieder kind een medaille van chocolade.

De jeugd afdeling van SC EDS groeit de laatste jaren flink en de kinderen komen uiteraard uit Ellecom en De Steeg, maar ook van verder. Het gaat bij EDS erom dat iedereen mee doet, niemand wordt buitengesloten. Kinderen die een paar keer willen meedoen zijn welkom.