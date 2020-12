Leerlingen van het Titus Brandsma maken het verschil

VELP -“Zo spannend dat wij ons ondernemersplan gaan presenteren aan Day for Change. Ik ben nu al zenuwachtig.” Dat zegt Naomi. Ze is een van leerlingen van het Titus Brandsma in Velp die proberen een microkrediet te bemachtigen, als onderdeel van de Day for Change Actie. Met een kleine lening starten de leerlingen in groepjes een eigen bedrijf. De winst die ze maken komt ten goede aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

Snuffelen aan ondernemerschap. Maar ook: anderen helpen en de wereld een beetje mooier maken. Tijdens de Day for Change Actie maken leerlingen kennis met duurzaam ondernemen en omgaan met geld. De Havo-4 leerlingen die Sport & Management volgen, ervaren dit schooljaar hoe het is om met een klein beetje geld méér geld te verdienen, en daarbij ook iets te doen voor een ander.

Al weken zijn de Havo-4 leerlingen van het Titus Brandsma – Arentheem College in Velp er druk mee, als onderdeel van hun wekelijkse projectdag Sport & Management. In september gaf Day for Change de aftrap met een gastles over Wereldburgerschap en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, gevolgd door een gastles over Duurzaam Ondernemen. In groepjes gingen leerlingen vervolgens brainstormen, marktonderzoek doen en een ondernemingsplan maken. Daarna werd het echt spannend: leerlingen presenteerden hun plannen aan een ‘kredietcommissie’, met daarin Marjan Duursma van Stichting Day for Change en Henk Paul Hegeman van VeluwezOOOm.

Zelfgemaakte tassen van oude jeans, koekjes van eigen deeg in gerecyclede glazen potten en twee honden in de zaal die de behoefte aan een uitlaatservice onderstreepten – de jury zag allerlei duurzame en creatieve ideeën voorbij komen. De plannen werden beloond met een lening van maximaal 20 euro voor de opstartkosten. De komende weken gaan de leerlingen aan de slag met de uitvoering. Samenwerken, initiatief nemen, met geld omgaan, klanten aanspreken en doorzetten zijn vaardigheden waar ze mee in aanraking zullen komen. Met straks een mooie winst als resultaat.

Docent Lianne Slot is blij met het project. “Het Titus Brandsma heeft als UNESCO-school de thema’s wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel staan. “We vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun ondernemende talenten ontwikkelen én leren om positief bij te dragen aan de samenleving. Day for Change past daar geweldig goed bij. Leerlingen ervaren dat je zelf iets kunt bijdragen aan een betere wereld. Door duurzaam te ondernemen én door een ander te helpen met de winst uit je onderneming. De gastlessen waren een echte eyeopener voor de leerlingen. “Dus we krijgen dan echt geld?”, was hun verbaasde reactie. Jazeker! Dat maakt het heel realistisch, en daardoor zijn de leerlingen meteen enthousiast.”