Lange wandeling over Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Speciaal voor de mensen die wat langer met een natuurgids op pad willen, staat er vrijdag 4 december een lange wandeling op het programma op de Hoge Veluwe. De wandeling van drie uur maakt het mogelijk om verder in het Park door te dringen, rustige plekken op te zoeken en nog meer te genieten van de verscheidenheid aan landschappen waaruit het bestaat. De natuurgids vertelt over wat de wandelaars onderweg tegenkomen en wijst hen op verschijnselen die bij het seizoen passen. De wandeling duurt van 13.30 tot 16.30 uur en start bij het Museonder. Reserveren is verplicht en kan via www.hogeveluwe.nl.