Kunstwerk ijsberen in ere hersteld

DIEREN – De ijsberen op het Callunaplein staan weer op hun oude vertrouwde plek. Het kunstwerk is in 1987 ontworpen door kunstenares Maïté Duval en zijn al jaren het gezicht van winkelcentrum Dieren.

Oorspronkelijk stroomde er water rond de ijsberen, maar helaas kon dat door een technisch mankement al jaren niet meer. Door een druk op de rode knop, activeerde wethouder Ronald Haverkamp, op donderdag 26 november het water dat nu weer rond het kunstwerk stroomt zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Voor nu even van korte duur want in de winter is het waterwerk afgesloten. De komende weken worden de groenvakken verder ingericht en daarmee komt een einde aan de werkzaamheden aan het Callunaplein. De feestelijke opening vindt , als de coronamaatregelen het toelaten, in het voorjaar plaats.