Koning Winter is aangekomen in Eerbeek

EERBEEK – Zaterdagmiddag 12 december is koning Winter aangekomen in Eerbeek. Samen met twee sneeuwprinsessen stelde hij zich voor en deelde hij presentjes uit aan het winkelend publiek. Ook bezocht hij een aantal winkeliers om kennis te maken. Koning Winter en zijn familie zijn nieuw in Eerbeek, dus de mensen keken wel vreemd op, maar vroegen hem ook wel nieuwsgierig wat hij kwam doen.

Koning Winter vindt het vooral leuk om winterwensen te vervullen. Zeker in deze tijd met beperkende maatregelen is het erg leuk om iemand met iets leuks te verrassen. Vanuit zijn winterkasteel vertrekt hij regelmatig om iemand een beetje geluk te brengen. Het is bijzonder hoe snel de mensen zijn website al gevonden hebben en deze week mag hij de eerste winterwensen al in vervulling laten gaan.

Zaterdag steunde hij bijvoorbeeld de plaatselijk actie voor KIKA, plaatsgenootje Tijn is dankzij de steun van onder andere deze organisatie na een aantal moeilijke jaren een leuk en sprankelend ventje dat weer vol levensvreugde de toekomst tegemoet kan zien, een mooi lichtpuntje in deze tijd.

Ook deelde hij leesboekjes uit die gesponsord werden door Media boekservice, wie het boekje zelf niet wilde houden mocht het ook laten bezorgen bij iemand anders die het verdiende.

Om iedereen de kans te geven om kennis te maken bezorgt Koning Winter samen met zijn familie ook kerstpakketjes die bij de plaatselijke winkeliers gekocht, of worden samengesteld. Hij haalt de pakketjes bij de mensen thuis op en levert ze af op een adres in Eerbeek of de omliggende plaatsen. Ter ere van zijn eerste bezoek aan Eerbeek doet hij dat geheel gratis.

Tijdens zijn bezoek ging hij ook bij veel winkeliers langs om zijn diensten aan te bieden, iedere winkelier kan ook een winterwens doen aan de Koning Winter familie om eens iets leuks en exclusiefs onder de aandacht te brengen bij het publiek.

Koning Winter is te volgen via www.winterineerbeek.nl en via facebook https://www.facebook.com/KoningWinterEerbeek. Koning winter wordt georganiseerd door stichting Activate & Exposure in opdracht van de OVE Ondernemers Vereniging Eerbeek.

Foto: Gerrit van de Pol