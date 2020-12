Klokken luiden om middernacht

EERBEEK – De klokken van de Kruiskerk in Eerbeek zullen op vrijdag 1 januari om middernacht het nieuwe jaar inluiden. “De jaarwisseling is een mooi moment om het oude achter ons te laten en ons open te stellen voor wat voor ons ligt”, aldus de gemeente van de Kruiskerk.

In veel plaatsen is het een goed gebruik om op 31 december de klokken luiden. In Eerbeek gebeurde dat tot nu toe niet, maar aangezien heel veel mensen het afgelopen jaar als intensief hebben ervaren door alle maatregelen, nieuwe werkwijzen en andere omgangsvormen vanwege het coronavirus vinden de medewerkers van de Kruiskerk het een mooi gebaar om aan het begin van 2021 de klokken van de kerk te luiden als teken van hoop en perspectief. Eerder dit jaar werden de kerkklokken speciaal geluid om het zorgpersoneel te bedanken of om 75 jaar bevrijding te herdenken. Op 31 december zenden de klokken een boodschap aan de inwoners van Eerbeek: allemaal een goed en gezond 2021 toegewenst!