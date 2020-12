Klarenbeek in actie voor de kerst

KLARENBEEK – De dorpscontactpersonen van Klarenbeek hebben, in samenwerking met Helpende Handen, leuke acties voorbereid.

Op woensdag 16 december om 10.00 uur wordt een start gemaakt met de koffieochtend. Tijdens deze koffieochtend is de mogelijkheid om een eigen kerststukje te maken. In plaats van thuis alleen een kerststukje opmaken wordt nu ruimte en gezelligheid aangeboden. Hiervoor kan men zich vóór 14 december aanmelden via Facebook, per mail of telefoon. Deelnemers dienen zelf een schaal of bakje mee te nemen met een tangetje, mes en snijplank. Er wordt gezorgd voor oase, een kaars, materialen en wat groen. De kosten zijn 5 euro per persoon.

De digitale koffietafel

Om het contact voor de mensen die nog niet aanwezig kunnen zijn bij de Klarenbeekse Koffieochtend nieuw leven in te blazen, is de digitale koffietafel in het leven geroepen. Houd Facebook in de gaten, daar kan men de koffietafel digitaal volgen. Iedere week verwelkomt men een inwoner uit Klarenbeek en omstreken die ingaat op twee eenvoudige en leuke vragen. Zo kan iedereen veilig vanuit huis, onder het genot van een vers bakkie met een kerstkransje iedere week op Facebook horen en zien welke antwoorden er gegeven worden op deze twee vragen. Wat maakt u blij? Wat doet u om deze tijd door te komen?

Mocht de behoefte ontstaan om ‘aan te schuiven’, dan is iedereen van harte welkom om een reactie achter te laten op de Facebookpagina of te mailen.

Reizende boekjes in Klarenbeek

Binnen Klarenbeek reist binnenkort een zestal schrijf- en tekenboekjes door het dorp. De bedoeling van het boekje is om mensen op een andere manier met elkaar in contact te brengen en dingen met elkaar te delen. De oproep is: laat ook je creativiteit gaan, schrijf een gedicht, maak een tekening, vertel een anekdote of zet je gedachten op papier. Hoe voel je je? Waar word je blij van? Wat zou je willen zeggen wat je anders niet durft? Welke muziek vind je prachtig? Alles mag, niets is fout en het mooie is: het mag volledig anoniem! Binnen een week wordt het boekje weer doorgegeven aan iemand anders in het dorp en dat gaat zo door tot in het voorjaar. Daarna komen de boekjes weer bij elkaar en gaat men kijken of men de input kan bundelen als blijvende herinnering aan deze toch zeer bijzondere periode.

www.facebook.com/dorpscontactpersoonklarenbeek.

inloop@mfcklarenbeek.nl, tel. 0612260021