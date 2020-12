Kiwanis zorgt voor luiers in Kersttassen

DIEREN – Met een flinke gooi overhandigen de heren van Kiwanis Rheden de Veluwezoom op gepaste afstand pakken met luiers aan medewerkers van de stichting Strak, samen met stichting Diana organisator van de jaarlijkse actie Kersttas. De serviceclub haalt, onder andere met pop up-winkel Show It in Dieren, geld op voor organisaties die zich inzetten voor kinderen. Een deel van de opbrengst is besteed aan luiers en andere producten voor jonge kinderen, als aanvulling op de Kersttassen. Dit zijn goedgevulde boodschappentassen die jaarlijks worden uitgedeeld aan bijstandsgerechtigde gezinnen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal. Er zijn honderd pakketjes aangeschaft, die deze week worden uitgedeeld aan mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken.

Foto: Linda Peppelman