Kinderkerstfeest online

DIEREN – Vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren wordt er op donderdag 24 december een online kinderkerstfeest uitgezonden. Iedereen kan vanaf 19.00 uur online meekijken en meedoen. Tijdens de dienst zijn er muziek en liedjes te horen en is er een mystery guest. Er kan een kerstlichtje gemaakt worden. Kijken kan via kerkdienstgemist.nl, zoeken op Dieren en Ontmoetingskerk. Kinderen die in Dieren wonen en de kerstknutsel thuis willen ontvangen kunnen zich opgeven via

via kinderkerst@pkndieren.nl o.v.v. adres en aantal kinderen. De materialen worden dan thuisgebracht.