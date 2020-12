Kinderen van De Rheder Enk zingen Sint wakker op Rhederhof

RHEDEN – Wakker worden Sinterklaas! De leerlingen van basisschool De Rheder Enk in Rheden maken luidkeels de Sint wakker als hij zich heeft verslapen. Hij logeert deze week een paar dagen in woonzorgcentrum Rhederhof en de kinderen maken van de gelegenheid gebruik om hem een zak vol mooie tekeningen te overhandigen.

De gloednieuwe logeerkamer binnen Attent-locatie Rhederhof is eigenlijk bedoeld voor mensen die even tijdelijk zorg nodig hebben, maar is tot op heden nog niet gebruikt. Een prima plekje dus voor Sinterklaas om een paar dagen te logeren terwijl hij aan het werk is voor de kinderen die hier in de regio wonen.

Dat hij lange dagen maakt, blijkt wel uit het feit dat de Sint zich dinsdag 1 december, juist voor het bezoek van de kinderen van De Rheder Enk, heeft verslapen. De kinderen zingen luidkeels liedjes en roepen net zo lang tot Sinterklaas op zijn balkon verschijnt. Hierbij krijgen ze hulp van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden. En ja hoor, het lukt: Sinterklaas laat zich zien en zwaait uitbundig naar de zingende kinderen – gehuld in zijn slaapmuts, dat dan weer wel. De kinderen hebben mooie tekeningen gemaakt en klompjes geknutseld voor de Sint, die ze in een grote juten zak aan hem overhandigen. Omdat Sinterklaas gepaste afstand houdt, blijft hij op zijn balkon en dus wordt de zak aan een touw naar boven gehesen.

De kinderen zingen nog een paar mooie liedjes voor de Sint èn voor de bewoners van Rhederhof, die achter de ramen volop genieten van al het tumult beneden. Andere jaren kwamen de kinderen altijd in het Atrium van het woonzorgcentrum zingen, maar dat zat er dit jaar natuurlijk niet in. Dit buitenbezoekje is een mooi alternatief. De bewoners genieten van de vrolijk uitgedoste kinderen, de liedjes die zij zingen en de pietjes die met een paardje naar Rhederhof zijn gekomen.

Foto: Linda Peppelman