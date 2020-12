Kerstvieringen Grote Kerk Velp

VELP – Rondom de kersdagen worden er in de Grote Kerk in Velp meerdere diensten gehouden. Vanwege de beperkte plaats roept de PKN Velp op de vieringen zoveel mogelijk online te volgen. Dit kan via de website www.pknvelp.nl. Op donderdag 24 december is er om 19.00 uur een kinderkerstviering. De kinderkerstmusical wordt door een aantal kinderen gespeeld en is alleen online te zien. Om 22.00 uur Is de Kerstnachtdienst onder leiding van voorganger Ds. D.J. Brans. Zanggroep Puur Zang en een band onder leiding van Hans Grotenbreg werken mee aan de dienst. De PKN roept iedereen op die avond een kaars voor het raam aan te steken, “zodat wij in dit uur ons allemaal verbonden voelen met het licht van het kind dat tot ons komt.” Op vrijdag 25 december is om 10.00 uur de kerstviering met voorganger R.v.d. Wetering. Op zondag 27 december is om 10.00 uur een muzikale portpourri met inbreng van gemeenteleden.