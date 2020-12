Kerststal in Velp

VELP – Ondanks alle beperkingen die er gelden hebben vrijwilligers toch hun best gedaan om de R.K. kerk in de Emmastraat in Velp in kerstsfeer te brengen. Bezoek aan de kerstvieringen is met een maximum aantal bezoekers nauwelijks mogelijk, maar met het hele gezin de kerststal bekijken kan wel. Om iedereen de kans te bieden de stal te bekijken of even tot rust te komen in de kerk, is de kerk zowel eerste kerstdag, tweede kerstdag als derde kerstdag van 12.00 tot 16.00 uur open. Ook zondag 20 december is te kerststal van 12.00 tot 16.00 uur te bezoeken. Voor de kerstviering op donderdag 24 december om 15.00 uur zijn er nog enkele plaatsen over. Reserveren kan via visitatie.locatie@eusebiusparochie.nl. Aansluitend op de viering blijft de kerk open voor bezoek.