Kerststal in RK Kerk Loenen

LOENEN – Traditiegetrouw wordt in de katholieke kerk van de Heilige Antonius Abt in Loenen een prachtige kerststal opgebouwd. Bezoekers zijn op zondagen 13 en 20 december van harte welkom om de kerststal te bezoeken en/of een kaarsje aan te steken in de kerk. Tijdens de donkere dagen voor kerst, die dit jaar extra donker lijken te zijn, heeft de kerk extra openingstijden, zodat iedereen veilig kan genieten van dit fraaie kersttafereel.

Bezoekers kunnen tussen 13.00 uur en 16.00 uur stilstaan bij de geboorte van Jezus in deze mooie kerk aan de Hoofdweg 49 in Loenen. Uiteraard dient men zich aan de gestelde coronamaatregelen te houden. Mondkapje niet vergeten.