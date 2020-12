Kerstkaartenactie Velps Podium

VELP – De kerstkaartenactie van stichting Cultureel Podium is van start gegaan. Leerlingen van de Fredericusschool in Velp maken kerstkaarten voor ouderen die alleen zijn of mensen die door corona aan huis gebonden zijn. Vrijwilligers van de stichting Cultureel Podium van Boekhandel Jansen & de Feijter zorgen ervoor dat de kaarten worden beschreven én bezorgd. Mensen aanmelden voor een kerstkaart kan bij de boekhandel Jansen & de Feijter, via tel. 026-362 8959 of mailen naar info@eenpassievoorboeken.nl. Vrijwilligers van de stichting zorgen er dan voor dat de kaart voor de feestdagen wordt afgeleverd op het opgegeven adres. De organisatie is ook nog op zoek naar ongeschreven kerstkaarten. Deze kunnen ook in de boekwinkel ingeleverd worden.