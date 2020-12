Kerstkaarten voor Unicef

EERBEEK – Ook dit jaar kan Unicef weer ondersteund worden door het kopen van (kerst)kaarten. Dit jaar is er geen verkoop van kaarten en artikelen bij de Jumbo. Wel zijn ze te koop in de Wereldwinkel in Eerbeek. Hier is een ruime collectie van kaarten te vinden.

Wereldwijd zijn er 32 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld. Alleen al in Syrië en de buurlanden wonen ongeveer 5 miljoen kinderen in kampen. Door vijf jaar oorlog en nu ook door corona staat het leven van deze kinderen op het spel. Door de opbrengst van de kaartenverkoop kan Unicef hulp bieden aan deze kinderen.