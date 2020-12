Kerstgroet Dierens Mannenkoor

DIEREN – Hoe anders zag december 2019 er uit voor het Dierens Mannenkoor. Een jaar geleden waren de mannen druk bezig voor hun jaarlijkse kerstconcert. Intensieve repetities om alle muziek optimaal te laten klinken. De kerkzaal werd omgetoverd tot een warme concertzaal, waar bezoekers zich thuis voelen. De glühwein werd besteld, de kaartverkoop liep al flink en er werden ter aankondiging volop affiches opgehangen. Het resultaat: een fantastisch geslaagd kerstconcert met prachtige muziek en zang in een overvolle kerk. Veel lovende reacties, liefdevolle kerstwensen en het koor ging vol goede moed op naar 2020.

Hoe anders is het nu? Geen repetities, geen kerstconcert en nog geen zicht op hervatting van de kooractiviteiten. Het koor wil wel graag de kerstwensen overbrengen. “Het bestuur, dirigent, pianiste en koorleden van het Dierens Mannenkoor wensen alle trouwe bezoekers van onze concerten, sponsoren, donateurs van ‘ons’ DMK een liefdevol, zorgzaam en empathisch kerstfeest en een gezond 2021 toe. Wij zien ernaar uit dat wij elkaar weer zullen ontmoeten tijdens de concerten in het nieuwe jaar.”