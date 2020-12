Kerstfeest in de St. Joriskerk in Drempt

DREMPT – De kerstvieringen van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel vinden dit jaar allemaal plaats in de St. Joriskerk in Drempt. Deze is groot genoeg om een kleine zanggroep te laten zingen. Samenzang is helaas nog niet mogelijk en ook mogen er maximaal 30 mensen bij zijn.

Zondag 20 december begint om 19.00 uur het kerstfeest voor jong en oud. Het thema is dit jaar Kerstgeschenken. De kinderen zitten rond de boom, waar mooie geschenken onder liggen. Welk geschenk ontvangen we met kerst en wat geven we elkaar? De kinderen spelen het spel de Kerstnar en zingen samen met de zanggroep, onder leiding van Lucian, kerstliederen. Ook wordt een mooi kerstverhaal verteld.

De kerstnachtdienst is op 24 december en begint om 22.00 uur. Voorganger is Ds. Karin Spelt. Zangkwartet Full House zingt het Klein Kerstoratorium van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen.

Op kerstmorgen begint de viering om 10.00 uur. Ook hier zal de zanggroep mooie liederen zingen. Voorganger is Ds. E. Pot uit Arnhem. De gemeente hoopt op een mooie kerstviering. Weliswaar iets soberder dan anders, maar juist bijzonder in de intimiteit van een kleine groep.

Om de vieringen bij te wonen, is opgave vooraf noodzakelijk. Dit kan via scriba@kerkdrempel.nl. Het is ook mogelijk online mee te kijken. De dienst van 20 december is te zien via het YouTube-kanaal van de St. Joriskerk. Op 24 december is er om 21.00 uur een online oecumenische kerstnachtviering in de Martinikerk. Deze is live, maar ook later, te zien via kerkomroep.nl.