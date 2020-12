Kerstboom vol wensen bij de Oude Jan

VELP – Om in deze donkere dagen rond Kerst toch verbondenheid tot uitdrukking te kunnen brengen, staat er vanaf 15 december tot 8 januari een kerstboom bij de Oude Jan in Velp waar wensen, gebeden en lieve woorden in gehangen kunnen worden. Iedereen kan een dankwoord, een wens of een woord van troost opschrijven en in de boom hangen.

Bij de kerstboom staat een bak met kaartjes waarop de wensen geschreven kunnen worden. Ook een mag er een kaartje, een kerstbal of lint van huis worden meegenomen waar een wens opgeschreven kan worden.

In de vier dagen voor kerst, op zondag 20, maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december zal de Oude Jan van 19.00 uur tot 20.00 uur open zijn. Iedereen kan dan binnenlopen en een kaarsje aansteken.