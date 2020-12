Kerstboom bij ’t Sprengenhus in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Zaterdagmorgen 12 december werd door de beheerder Piet Blanksma, samen met betrokkenden bij Le Paradou in Laag-Soeren, een boom gehaald voor Laag-Soeren. Ditmaal was er geen ceremonieel in het bos vanwege het coronavirus. Er was zelfs even overwogen dit jaar helemaal geen kerstboom te plaatsen, maar dat plan was toch al snel van de baan.

In alle rust werd zaterdag de boom omgehaald en op een platte wagen naar ’t Sprengenhus gebracht. Daar werd de boom op maat gezaagd en door Bernard van Eijbergen met zijn kraan in het daarvoor bestemde gat geplaatst. De boom bleek na het omhalen niet volmaakt van vorm, maar daarmee typeert hij treffend het bijna voorbije jaar 2020. Voor velen een jaar met meer of minder vergaande beperkingen. Deze beperkingen voor de horeca, het verenigingsleven en de contacten met anderen zullen voor veel mensen nog lang in herinnering blijven in Laag-Soeren. Zo zijn voor dit jaar alle in het dorp gebruikelijke festiviteiten in de decembermaand afgeblazen. Geen zichtbaar actieve Sinterklaas, kerstconcert, kerstschieten en Nieuwjaarsreceptie. Ook de voor dit jaar geplande Kerstmarkt in en rondom De Harmonie kan niet doorgaan. Maar de verlichte kerstboom symboliseert een teken van hoop op weer betere tijden en brengt toch een kerstsfeer in Laag-Soeren.