Kerstbomenverkoop door Team PA

RHEDEN – Dit jaar kon het vanwege de coronapandemie niet, maar volgend jaar op 3 juni hoopt Team PA uit Rheden weer aan de startstreep te staan voor de vijftiende editie van Alpe d’HuZes. Voor het team wordt dit de tiende deelname aan het sportieve evenement, waarbij geld wordt ingezameld voor de strijd tegen kanker.

Ondertussen is het team druk bezig met het inzamelen van geld. Zo wordt een speciale kerstbomenverkoop opgezet. Vanaf zaterdag 28 november 16.00 uur zijn de bomen te koop op de Groenestraat 6 in Rheden. Er worden Nordmanns, fraseri’s en blauwsparren te koop. Een boom kost 15 euro, maar iedereen mag natuurlijk meer geven, want alle opbrengsten van de verkoop zijn bestemd voor het KWF.

De kerstbomen zonder kluit worden door de teamleden zelf van het land gehaald. Het is – voor een kleine meerprijs – mogelijk om de boom zelfs aan huis te laten bezorgen in een straal van 5 km in Rheden. Wie zeker wil zijn van een kerstboom, kan een exemplaar bestellen via kerstbomen.teampa@gmail.com of tel. 06-17737361 (na 17.00 uur).