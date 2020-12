EERBEEK – Kerst in de Kruiskerk ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Op donderdag 24 december, Kerstavond, is er dit jaar geen Kerstnachtdienst in de Kruiskerk, maar wordt er een kerstprogramma met de titel ‘Stralend Licht!’ uitgezonden. Aan het programma werken kinderen, jongeren en volwassenen mee en er zal zowel traditionele als moderne kerstmuziek te horen zijn. Het programma is opgenomen in de kerk en op diverse andere locaties in Eerbeek en is te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl vanaf 19.00 uur.

Op Eerste Kerstdag is er in de Kruiskerk om 10.00 uur een livestream Kerstdienst met de titel ‘Ontmoet een engel’. Deze Kerstmorgendienst is toegankelijk voor maximaal 30 personen in de kerk, maar is ook thuis te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl. De dienst is gemaakt vóór en dóór jong en oud, met muzikale medewerking van onder andere een ensemble van Eendracht.