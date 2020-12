Kerst doe-boek

DOESBURG – De Doesburge kunstenaar André Bikker heeft een bijzonder doe-boek uitgebracht. In het boek ‘Het Kerstfeest van de Timmerman’, wordt een kerstverhaal verteld, gebrand met vuur. Het bevat 21 zoekprenten met een mooie harde kaft. Op een speciale pagina is het mogelijk om in eigen woorden het verhaal te schrijven,Daarnaast is het papier uitstekend geschikt om de prenten in te kleuren of te schilderen. Het boek is voor 14,95 euro te koop. Meer informatie is te vinden op www.gravuur.nl.