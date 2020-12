Kerken en supermarkten in actie voor de Voedselbank

DOESBURG – Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december houden kerken uit Doesburg en omgeving en de supermarkten van COOP en DEKAmarkt in Doesburg een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank is dit jaar fors toegenomen. Om de pakketten te kunnen blijven vullen, is er dringend behoefte aan vooral houdbare levensmiddelen zoals pasta, rijst, koffie, thee en conserven.

Tijdens het weekend van 11 en 12 december wordt het winkelend publiek uitgenodigd om naast hun eigen boodschappen ook iets voor de Voedselbank in hun winkelwagentje te doen. Vrijwilligers nemen de producten in een speciaal daarvoor ingerichte stand in ontvangst.

In Hummelo zijn de dorpskerk en de plaatselijke SPAR in de week van 7 tot 12 december in actie voor de Voedselbank.