Kasteel Rosendael danst op Jerusalema

ROZENDAAL – Medewerkers en vrijwilligers van Kasteel Rosendael in Rozendaal dansen op Jerusalema. In schitterende kostuums danzen zij, afzonderlijk van elkaar in de museale ruimten van het kasteel. Het filmpje is te zien op het YouTube-kanaal van kasteel Rosendael.

Er wordt gedanst op twee covers van het bekende nummer Jerusalema van Master KG, dat wereldwijd door diverse bedrijven wordt omarmd als challenge om samen op te dansen, een stukje troost en plezier in de coronapandemie. De eerste cover is door de Zuid-Afrikaanse zanger Lloyiso Gijana en de tweede is door de Italiaanse violist Gianni Renzi. Ze geven de dansjes een mysterieus klassiek kasteel tintje.

In het filmpje van kasteel Rosendael dansen alle vroegere hiërarchische lagen mee. Van wasdame, dienstdame en kok tot baron en barones. Onder toeziend oog van de vele portretten van de vorige bewoners dansen zij een deels zelf bedachte choreografie met een knipoog naar dansen uit het verleden.

Om de coronaregels na te leven dansen er maximaal vier dansers tegelijk in dezelfde ruimte. Zo geeft het filmpje een interessant kijkje in de diverse vertrekken van het kasteel. Zo zijn de eetkamer, twee salons, de torenzaal, keuken en entreehal te zien, evenals de vertrekken in de noordvleugel.

Kasteel Rosendael is de hele winter op zaterdag en zondag geopend voor publiek. Bezoekers reserveren een tijdstip en kunnen op eigen gelegenheid rondlopen met een app, die alle informatie geeft over de geschiedenis en de rijk ingerichte vertrekken. Het park is van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 en 16.00 uur geopend voor een wandeling met de Beleef!plattegrond.