K.D.O stuurt leden een bloemetje.

EERBEEK – De Eerbeekse toneelvereniging K.D.O. heeft haar leden een bloemetje gestuurd. Normaal gesproken zouden zij net een uitvoering achter de rug hebben. In december houdt de club in het clubgebouw altijd een gezellige avond in kerstsfeer voor de leden. Nu dat allemaal niet door kan gaan door de corona heeft het bestuur de leden een bloemetje gebracht. Dat werd door de leden erg op prijs gesteld. Men mist de gezellige repetities en het dankbare publiek dat hen na de uitvoeringen altijd met een staande ovatie beloond. Zij hopen van harte dat ze in november 2021 weer op de planken kunnen staan.