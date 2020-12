Julia van Miltenburg schreef aangrijpend boek over achterneef

LOENEN – De Loenense Julia van Miltenburg heeft onlangs haar eerste boek gepubliceerd. Uitzicht gaat over Adri de Visser, haar achterneef die verlamd en blind raakte na een overval in Afrika. De Loenense vatte Adri’s belevenissen samen in een aangrijpend boek.

Julia (24 jaar) vertelt dat Adri een neef is van haar moeder, haar achterneef dus. “Ze zagen elkaar sporadisch. De moeder van Adri was niet zo gericht op de familie, waardoor de kinderen elkaar niet vaak zagen. Door de jaren heen zagen ze elkaar soms bij familiegelegenheden.”

In 2012 wilde Julia’s moeder eens echt afspreken met haar neef. Deze afspraak is er helaas niet direct van gekomen. Op 24 november werd Adri de Visser, die als natuurfotograaf aan de slag was in Kenia, in Nairobi beschoten. Eén kogel raakte een zenuw in zijn nekwervel, een andere raakt zijn oog. Het enige goede, het andere is al sinds zijn kinderjaren slecht. Adi’s leven staat, uiteraard, volledig op zijn kop.

Toen Adri weer thuis was, heeft Julia’s moeder alsnog dat voorgenomen bezoek gebracht. Een tweede keer ging vroeg ze of Julia mee wilde. “Hier stond ik voor open, maar wist niet goed of ik dit durfde. Ik wist niet wat ik zou moeten zeggen tegen iemand in een dergelijke situatie. Uiteindelijk ben ik toch meegegaan en raakte steeds meer geïnteresseerd in het verhaal van Adri. Ik merkte dat Adri pijn en verdriet had, maar ook kracht uitstraalde. Hier wilde ik meer van weten.”

Julia raakte gefascineerd door het verhaal van haar achterneef en besloot een boek te schrijven. Ze schrijft voor haar werk als orthopedagoog veel verslagen en heeft ook tijdens haar opleiding een scriptie en diverse stukken moeten schrijven. “Op mijn werk kreeg ik regelmatig te horen dat ik zaken goed kan verwoorden. Ook lees ik zelf veel in mijn vrije tijd”, vertelt ze. “Ik had altijd al de wens om zelf eens een boek te schrijven, maar dat moest niet zomaar iets zijn. Ik zocht een verhaal dat gedeeld moest worden en dacht: er komt vast wel een onderwerp op mijn pad en anders niet. Ik wil zoiets niet forceren.”

En toen kwam het verhaal van Adri op haar pad. “Ik vond zijn verhaal heel interessant. Daarbij merkte ik dat hij wat verder weg was komen te staan en gunde hem dat hij dichter bij de maatschappij zou komen. Ik telde alles bij elkaar op: dit moest mijn boek worden. Samen zijn we in het project gestapt.”

Julia tekende het verhaal van Adri op, het verhaal van een ondernemende man, die regelmatig als natuurfotograaf op pad is. De levensgenieter zwerft het liefst met zijn vrouw en camera’s de wereld over. Het boek heeft ook niet voor niets de ondertitel ‘Het onstuimige leven van Adri Visser’. Aan dit leven kwam na het schietincident abrupt een einde.

Julia beschrijft in Uitzicht de gebeurtenissen zoals ze zijn voorgevallen. “In principe is alles gegaan zoals ik vertel in het boek. Alles is echt gebeurd. Waar Adri geen antwoord wist te geven op vragen, hebben we samen overlegd wat het meest logisch zou zijn. In dat opzicht is een aantal dingetjes ‘bedacht’ of ‘ingevuld’, maar het hele verhaal is echt gebeurd.”

