Johan Bosveld (86) uit Velp schrijft in Australië boek met oorlogsherinneringen

RHEDEN – Johan Bosveld (86) maakte als kleine jongen de oorlog mee in Velp. Vlak na de oorlog emigreerde zijn familie naar Australië, waar hij, 75 jaar na dato, een boek publiceerde met zijn herinneringen aan deze periode.

Johan Bosveld werd in 1934 geboren in een huis aan de Zwarteweg in Rheden. Hij was de derde in een gezin van veertien kinderen. In het voorjaar van 1940 verhuisde het gezin naar Velp, waar Johan het begin van de oorlog meemaakt. Hij herinnert zich nog goed hoe de Duitse vliegtuigen het luchtruim overnamen en de evacuatie van Velp op gang kwam. “”De lucht was er vol van. Geen tientallen, maar honderden. De straten waren gevuld met mensen met kinderwagens, handkarren en kruiwagens, volgeladen met de meest noodzakelijke spullen. Voedsel, beddengoed, kleding en waardevolle spullen.” Ook de familie Bosveld vertrok en verbleef een tijdje in Arnhem-Noord. Als zij op 15 mei terug kunnen naar huis, ziet Johan de Nederlandse krijgsgevangenen door de Emmastraat marcheren. De oorlog is begonnen.

Bosveld omschrijft in zijn boek, getiteld ‘World War II Memories & Experiences’, zijn persoonlijke herinneringen, geplaatst in de historische context van de gebeurtenissen van die tijd. Hierbij kreeg hij hulp van Wolter van den Brink, zijn jeugdvriend van de Zwarteweg. Hij schrijft over het ongeluk met een Duitse legertruk waarbij opa Bosveld om het leven komt, hoe het Joodse meisje Netty Philips 2,5 jaar lang bij de familie verblijft, over het boodschappen doen ‘op de bon’ bij Kastanjelaan 13.

Na de oorlog, in september 1950, vertrekt de familie Bosveld naar Australië, Johan is dan 16 jaar oud. Hij gaat aan de slag als bouwvakker, ontmoet zijn vrouw en trouwt met haar op 18 december 1958. “Ons huwelijk werd gezegend met 10 kinderen. 9 Van hen zijn getrouwd en zij kregen samen 50 kleinkinderen. Meerdere van hen zijn al getrouwd en gezegend met 49 kinderen, onze achterkleinkinderen.” Bosveld schreef zijn boek in eerste instantie voor hen, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, maar besloot op verzoek van de lokale kerkgemeenschap een kleine oplage te drukken. Zo ontstond een geschiedenisboek voor leeftijdsgenoten uit zijn eigen generatie.

Hoewel hij dus al 70 jaar in Australië woont, is Johan Bosveld zijn jeugdjaren in Rheden en Velp nooit vergeten, vooral de oorlogstijd heeft een grote indruk op hem gemaakt. “Ik ben regelmatig uitgenodigd op basisscholen en middelbare scholen om te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb heel wat uurtjes geschiedenisles gegeven”, vertelt Bosveld. “Dat heeft mijn geheugen fris gehouden en ervoor gezorgd dat ik niets ben vergeten. Ik kreeg steeds meer behoefte om mijn verhalen te bundelen in een boek voor mijn eigen generatie en zo te vertellen wat de Heer met onze levens heeft gedaan door ons de gruwelen van de oorlog mee te laten maken.” Het kostte Bosveld een jaar of twee aan vrije tijd voor hij dit geschiedenisboek had afgerond.

Belangstellenden die ‘World War II Memories @ Experiences’ van Johan Bosveld willen bestellen, kunnen die per e-mail bij hem doen: gjbosveld@iinet.net.au.