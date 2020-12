Jochem uit Velp wil horecaondernemers een steuntje in de rug geven met ‘Rondje voor de bar’

VELP – Jochem Pluim (21) uit Velp zag met eigen ogen dat horecazaken wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hij zette de website ‘Rondje voor de bar’ op. Op dit platform kunnen mensen die een horecabedrijf een warm hart toedragen een donatie doen aan een ondernemer.

De vader van Jochem is kroegbaas van Café d’Oranjeboom in Velp. Hij zag de effecten van de coronacrisis op de horeca dan ook van heel dichtbij. “Het niet hebben van een uitzicht is vooral erg lastig”, vertelt Jochem. “Zaken moesten voor de tweede keer sluiten zonder dat zij weten wanneer zij weer open mogen.” De tegemoetkoming vanuit de overheid is een volgens de Velpenaar lang niet voldoende om de horecazaken overeind te houden. “Als ik naar mijn eigen vader kijk, bijvoorbeeld. Alleen de huur is al meer dan wat er binnenkomt. Omdat ik inzag dat de coronamaatregelen niet houdbaar zijn voor zelfstandige horecaondernemers, voelde ik me geroepen om iets te doen. Nou ben ik hobbymatig veel bezig met IT en software-development en zo heb ik ‘Rondje voor de bar’ als proof-of-concept gebouwd.”

Om een wildgroei aan inzameling- en doneerpagina’s te voorkomen maakte Jochem een platform waar alle horecaondernemers zich voor kunnen aanmelden.

“Het grote verschil met andere doneerpagina’s is dat dit puur een liefdadigheidsproject is en de transacties slechts 55 cent per transactie kosten.” Dit is in tegenstelling tot veel andere crowdfundingspagina’s, waar vaak nog hoge kosten berekend worden. Jochem was 10 uur in de weer om het platform draaiend te krijgen en met succes. Sinds eind november is de pagina in de lucht en stromen zachtjes aan de eerste euro’s binnen. “Hopelijk verzacht het de pijn voor horecaondernemers iets”, aldus Jochem.

Horecazaken die wel een financieel steuntje kunnen gebruiken in deze moeilijke tijden, kunnen zich vanaf nu aanmelden op ‘Rondje voor de bar’. Mensen die een bedrijf een warm hart toedragen kunnen dan via iDeal een donatie doen naar keuze, deze wordt uitbetaald op de rekening van de ondernemer. “Zodat ook jouw favoriete horecazaak ná deze ellende open is voor een drankje!” Meer informatie is te vinden op www.rondjevoordebar.nl, op de facebookpagina, of telefonisch verkrijgbaar via tel. 026- 2022820.