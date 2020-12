Inloophuis schenkt koffie op Eerste Kerstdag

DIEREN – De Huiskamer van het Inloophuis Dieren is op vrijdagochtend 25 december, Eerste Kerstdag, geopend. Ook op zondagmiddag 27 december staat de koffie en thee klaar. Op vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is het Inloophuis gesloten. Op zaterdagochtend 2 januari kan eenieder die dat wil elkaar ook in de Huiskamer een gelukkig en gezond 2022 wensen. Op de andere reguliere doordeweekse ochtenden verwelkomen de vrijwilligers graag de bezoekers. Het Inloophuis is gevestigd aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 63 te Dieren. Iedereen die zin heeft in een praatje is er welkom.