EERBEEK – Op woensdag 2 december 2020 tussen 15.00 en 21.15 uur is er ingebroken in een vrijstaande woning aan de Seringenstraat te Eerbeek.

De bewoonster was thuis in de woonkamer toen dit gebeurde. De dader heeft een slaapkamerraam opengebroken en de slaapkamer doorzocht. Er zijn diverse sieraden gestolen.