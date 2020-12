Inbraak aan Derickxkamp

EERBEEK – Op dinsdag 1 december tussen 1.00 en 1.10 uur is er ingebroken in een bejaardenwoning aan de Derickxkamp te Eerbeek. De daders zijn binnen gekomen door het verbreken van het sleutelkastje bij de voordeur. De bewoner van het huis lag in bed toen hij wakker werd van het licht van zaklampen. Er stonden twee mannen met zwarte gezichtsmaskers in zijn slaapkamer. De daders hebben zijn portemonnee, een horloge en telefoon meegenomen.