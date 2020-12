Illegaal vuurwerk en sigaretten in beslag genomen

BRUMMEN – Na een melding via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie van Brummen donderdag 26 november twee acties uitgevoerd. Op meerdere locaties is zwaar illegaal vuurwerk gevonden en in beslag genomen.

Tijdens de eerste actie in Brummen, rond 14.45 uur, werd een man aangehouden die in zijn woning 880 stuks zwaar vuurwerk had liggen. Daarnaast troffen agenten tientallen pakjes sigaretten van illegale afkomst aan. Het vuurwerk en de sigaretten zijn in beslag genomen.

Tijdens de tweede actie werd, eveneens in Brummen, een voertuig vol zwaar vuurwerk staande gehouden. Ter bescherming hadden de drie inzittenden wapens bij zich en in het voertuig lag een groot bedrag aan geld. De drie personen zijn aangehouden en het voertuig, wapens en geld zijn in beslag genomen. In de woning van een van de inzittenden, in Eerbeek, werd nog meer zwaar vuurwerk aangetroffen.

Zwaar illegaal vuurwerk is een gevaar voor de buurt. De politie vraagt inwoners dit te melden. Dit kan eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000. “Uw tip kan leiden tot de oplossing van een misdrijf zonder dat uw gegevens bekend worden”, aldus de politie.