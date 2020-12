Ik vind: Waardebon?

De kop ‘Waardebon voor energiezuinige producten valt opnieuw in de bus!’, op de gemeentepagina van Doesburg in de Regiobode is veelbelovend. Ik weet niet in welke bus de waardebon is gevallen, maar niet in de mijne. De streekbus of de stembus misschien?

In de eerste alinea staat: ‘Afgelopen weekend ontvingen inwoners van Doesburg opnieuw een brief met waardebon voor energiezuinige producten in de bus.’ Op reclamefolders na is er geen brief met waardebon in mijn brievenbus beland en, voor zover ik weet, ben ik een inwoner van Doesburg. Al meer dan 40 jaar trouwens.

Dan komt de aap uit de mouw: ‘Hebt u een eigen woning?’ Nee, die heb ik helaas niet, dus blijft mijn brievenbus verstoken van een waardebon. Zijn huurders geen inwoners en hoeven die niet gestimuleerd te worden om energiezuinige producten aan te schaffen? Naar mijn mening een gemiste kans!

Hans Postma

Doesburg