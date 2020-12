Ik vind: Voorbarig

En dan verschijnt er een artikel in de krant dat een parkeerplaats aan de Laakweg te Rheden toeristen moet lokken naar de Postbank en Rheden. Beetje voorbarig, gemeentebestuur van Rheden. Een en ander moet nog bij de raad besproken worden!

Er liggen diverse bezwaren, maar de gemeente Rheden heeft blijkbaar al besloten. Dit is niet de juiste koers en bovendien kan men zich afvragen of een en ander überhaupt wel zinvol is.

Afgelopen zomer bijna dagelijks foto’s gemaakt van de straat om te kijken of er veel geparkeerd wordt. Niet dus! En nu moet er groen uit, tegels/asfalt erin. De slogan was toch andersom?

Ik denk: een mooi klusje voor Groen links om hier wat aan te doen. De paar bewoners van de Laakweg kunnen niet opboksen tegen een groot orgaan als de gemeente. Ik roep dan ook alle bewoners van Rheden op om hier bezwaar over aan te tekenen.

Wellicht dat er dan wel geluisterd wordt.

J. Smits,

Rheden