Ik vind: Rhederhof is dood, leve Rhederhof

Eerst wordt ondanks de natuurbeschermingswet een deel van de tuin ontdaan van beschermde dieren. Vervolgens verschijnen er twee brandweerwagens, acht politieauto’s, nog een tiental personenauto’s, twee helikopters. Allemaal om één weerspannig persoon uit zijn woning te zetten. Wat een machtsvertoon. En nu een wachthuisje met schijnwerpers bij de ingang. Automatisch grijp je naar je Ausweiss.

Eindelijk lijkt er wat te gebeuren op Rhederhof. Maar de manier waarop laat zien waarmee we te maken hebben. Er moet worden gebouwd volgens B&W. Dus ook maar op de stuwwal. En nu ligt er helaas een plan met drie woonblokken die overal hadden kunnen staan. Op een, jawel door vier wetten, beschermd kavel. Bouwen moet, natuurlijk, willen we onze kinderen huisvesten dan zijn er woningen nodig. Maar het gaat hier om zorgwoningen. Voor bewoners die niet zelfstandig kunnen wonen met een zorgvraag tot zorg zwaartepakket 8. Niet goedkoop. Zal dit doorstroming vanuit het dorp tot stand brengen?

B&W spreekt over ‘feitelijk een kleinschalig bejaardenhuis’. En als de berekeningen kloppen, met 80 procent meer volume dan de huidige ruïne. De afstand tot het dorpscentrum, reden voor de vorige verhuizing van het ‘oude’ bejaardenhuis, is niet aan de orde. Het lijkt erop dat Rhederhof nieuwe stijl dan voor het dorp economisch en qua huisvesting beperkt interessant is.

Onder druk van een inspanningsverplichting en dus schadeclaim van de ontwikkelaar zijn wetten aangepast, grenzen verlegd, plannen veranderd om dit ‘kleinschalig bejaardentehuis’ te realiseren. Alles voor de projectontwikkelaar, zonder te luisteren naar belangengroepen die wezen op een passende planrealisatie in samenhang met de natuur en het landschap. Inspraak kon via de rechter.

Met als resultaat een 20 jaar lang, ondoorzichtig, slepend ontwikkelingsproces. Het draagvlak voor dit plan beperkt zich tot ‘laat ze in godsnaam gaan bouwen’. Bouwen in een zo kwetsbaar gebied zou moeten eindigen in een resultaat waar we als Rhedenaren trots op kunnen zijn. Maar de verliezer hier lijkt de Rhedenaar, de Rhedense ondernemer die het moet hebben van toerisme en een aantrekkelijke woonomgeving. Het mag duidelijk zijn dat de ontwikkelaar weinig geeft om natuur. We hadden de kans om de stedebouwkundige weeffout uit de jaren zestig, (het oude verzorgingshuis), samen met de kernwaarden van Rheden te herstellen. Maar deden niets. Klunzig. Of kunnen we dit nog stoppen?

Arnoud Scheltema

Rheden