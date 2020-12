Ik vind: Groene Metropool Regio?

Niet veel lezers zullen zich realiseren dat we als gemeente Rheden deel uitmaken van De Groene Metropool. Rheden vormt onderdeel van de regio Arnhem-Nijmegen, deze bestaat uit 18 gemeenten: van Druten in het westen tot Montferland in het oosten. De regio heeft een nieuwe agenda voor samenwerking opgesteld en krijgt de naam Groene Metropool. De gemeenten gaan op allerlei terreinen samenwerken: woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen, energietransitie. De regio wil ook zoveel mogelijk circulair worden: zorgen dat het gebruik van allerlei grondstoffen wordt verminderd door deze maximaal te hergebruiken en zo min mogelijk afval veroorzaken.

Groenlinks juicht deze samenwerking toe, voor een kleine gemeente als Rheden is dit noodzakelijk. Maar we zien ook dat in de regio de nadruk toch weer op het stimuleren van economische groei ligt. Dat vinden wij als Groenlinks geen goede keuze. We zien allemaal om ons heen dat de effecten van klimaatverandering steeds groter worden en op heel veel plekken in de wereld nu al desastreuze gevolgen heeft.

Het is aangetoond dat klimaatverandering met name wordt veroorzaakt door het steeds toenemende gebruik van grondstoffen, voor de winning en verwerking is veel energie nodig. Uit recent onderzoek is gebleken dat een drastische vermindering van het gebruik van grondstoffen de enige manier is om het energieverbruik voldoende te kunnen terugdringen om aan de klimaatdoelen van Parijs (maximaal 1.5 – 2 graden temperatuurverhoging) te kunnen voldoen. Als we doorgaan op de huidige weg is aan het eind van deze eeuw de temperatuur met minimaal 3 – 4 graden gestegen. Behalve de negatieve effecten voor het klimaat wordt de aarde leeggeroofd en verdwijnen steeds meer planten en dieren door het enorme grondstoffengebruik.

Daarom moet het groeidenken stoppen en moeten we ons richten op een eerlijker verdeling van alles wat er is en op een economie die zuinig is op de aarde en geen roofbouw op het leven pleegt.

Groenlinks heeft in het debat over de regionale agenda opgeroepen om als meetlat niet alleen naar de groei van de regionale economie te kijken, maar vooral naar de Brede Welvaart (via de Monitor Brede Welvaart). Ook hebben we voorgesteld om goed te volgen welke invloed de regionale, zo veel mogelijk circulaire, economie heeft op de klimaatdoelen en waar nodig bij te sturen.

Gelukkig heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de moties die GroenLinks daarvoor heeft ingebracht.

Anne Jansen

Fractie GroenLinks