Ik vind: Fake news

De afgelopen periode heb ik met stijgende verbazing de werkwijze van de Amerikaanse president Donald Trump en de berichtgevingen over de Amerikaanse verkiezingen gevolgd. Als buitenstaander vraag je je af hoe dit anno 2020 kan. Hij ontkent feiten, de publieke opinie wordt gemanipuleerd en hij creëert regelmatig fake news!

Dat kan alleen in Amerika denk je dan. Echter kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er enige gelijkenis is tussen bovenstaand en de handelswijze en berichtgeving van wethouder Klomberg en zijn klimaatteam inzake de RES-plannen. De gemeente, onder leiding van de genoemde wethouder, was al geruime tijd in stilte bezig het pad te plaveien om in Spankeren windmolens en zonnevelden te plaatsen. De belanghebbenden stuurden brieven met vragen. Helaas komt daar geen of anders een niet-inhoudelijke reactie op terug.

Maar het proces gaat gewoon door. Als klap op de vuurpijl is er gemeld dat er bij de gemeente aangegeven is dat er een betere balans moet komen tussen wind en zon. Dus meer windmolens.

Fake news! Op deze meldingen baseren anderen de besluitvorming. Als de mening van de betrokken bewoners, diverse belangverenigingen, de landgoederen en anderen meegenomen zou zijn, dan zou daar gestaan hebben dat men fel gekant is tegen de voorgenomen plannen. Er geen draagvlak is.

Ook de argumenten van bewoners met betrekking tot geluidsoverlast en laagfrequent geluid worden afgedaan met de mededeling dat dit uitvoerig onderzocht en wettelijk geregeld is. Echter dit onderzoek is gedaan bij molens met andere afmetingen dan de nu in Spankeren geplande molens. Dus: fake news.

Ook is er gemeld dat alle beslissingen, na alle belangen afgewogen hebbend, democratisch genomen worden. Fake news. Hoe de besluitvorming in de gemeente Rheden werkelijk plaatsvindt hebben we onlangs door een uitgelekte mail mogen vernemen. Op deze basis RES-beslissingen nemen kan niet en moet aanleiding zijn de beslissing op te schorten.

Soms hoor ik dat er een gemeenteraad in Nederland beslist dat ze niet meewerken aan de RES-plannen. Laten we hopen dat de gemeenteraad van de groene gemeente Rheden, van een gebied met hoge landschappelijke waarde, aan een nat natuurgebied grenzend, bij landgoederen en te dicht op bewoning liggend gebied, diezelfde conclusie trekt.

Mijn voorstel: die twee windmolen van Spankeren bij die andere honderden op zee zetten.

T.G.N. de Molen,

Spankeren