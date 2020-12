Ik vind: De kerken en het kerstfeest in coronatijd

De meeste kerkgenootschappen in Nederland hebben in de afgelopen maanden buitengewoon hun best gedaan om de diensten in deze crisistijd verantwoord gestalte te geven. Dit om het risico op de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De meeste kerken hebben het aantal bezoekers van de kerkdiensten beperkt tot 30 mensen per dienst, waarbij alle hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht werden genomen: mondkapjes op, afstand houden, niet samen zingen, geen koffiedrinken na de dienst (hoezeer dat ook belangrijk wordt gevonden!), geen handen geven. Daarnaast hebben de meeste kerken maatregelen genomen waardoor de gemeenteleden en andere belangstellenden via YouTube (live online streamen) van de kerkdienst) of de kerkradio mee kunnen vieren.

Dit komt in de berichtgeving op radio en televisie niet goed naar voren. Meestal krijgen de kerken een veeg uit de pan als instituties die maar gewoon door mogen gaan met mensen verwelkomen terwijl de horeca en culturele instellingen hun deuren moeten sluiten.

Tijdens de laatste berichtgeving op dinsdag 14 december vanuit het torentje werd er nauwelijks iets gezegd over de kerken, die toch meestal met Kerst behoorlijk vollopen. Pas later, in de nabeschouwingen, kwamen de kerken in het commentaar in de verschillende praatprogramma’s aan bod. En het enige dat er de boventoon voerde was dat men het de kerken kwalijk neemt dat zij zich in een uitzonderingspositie bevinden. Vanwege het grondrecht van godsdienstvrijheid. Terwijl, zo werd in één van die praatprogramma’s gezegd, juist onderwijs toch ook een grondrecht is. En de scholen moeten dicht….

Daarin heeft de spreker gelijk. Maar de toon waarop de kritiek veelal wordt geuit, lijkt te veronderstellen dat de kerken zich niets aantrekken van de maatregelen. En dat is dus absoluut niet waar. De meeste kerken nemen de maatregelen al gedurende de hele crisis zeer serieus.

Ook de Protestantse Gemeente Brummen heeft, net als het overgrote merendeel van de geloofsgemeenschappen in de oecumene van Nederland, wel degelijk haar verantwoordelijkheid voor de gezondheid van mensen heel serieus genomen. De kerken in haar oecumenische breedte hebben zich mede ingezet om mensen te ondersteunen en bij te staan in deze voor iedereen lastige en soms erg verdrietige periode. En hebben zich gehouden aan de richtlijnen.

Het beperkte aantal kerkgangers op roze zondag (derde adventszondag) was waarschijnlijk verstandiger bezig met de anderhalvemeterregel dan de mensen die winkelden op Black Friday.

Hoe het ook zij. De kerstdagen zullen dit jaar anders gevierd worden dan de vorige jaren. Veel kerkgemeenschappen hebben al gekozen voor online vieringen of houden zich in ieder geval aan de strikte beperkingen die worden opgelegd en aanbevolen.

Ook de Protestantse Gemeente Brummen laat, uit voorzorg en om ieder risico te vermijden, geen kerkgangers toe tijdens de bijzondere kerstkerkdiensten. Dus ook niet het maximale aantal van 30 personen. Dit besluit is genomen én uit zorg om de gezondheid van mensen én uit solidariteit met allen die onder de strenge maatregelen van deze crisis en dan al helemaal tijdens deze kerstdagen, te lijden hebben.

De vieringen staan vermeld op de website: kerkwebbrummen.nl

We wensen u allen mooie, creatieve en fijne kerstdagen toe en een goed, gezond 2021 waarin we weer onbevangen samen mogen zijn!

Ds. Afke Boezewinkel,

Protestantse Gemeente Brummen